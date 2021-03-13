Американцам не вернули полноту власти над Самарским металлургическим заводом

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Ранее концерн Arconic без согласования с ФАС передал самарский завод скандальному международному инвестору Полу Сингеру.

Это не понравилось антимонопольному органу, который потребовал в судебном порядке лишить собственников «Арконик СМЗ» и его «дочки» — «Алти Фордж» («Арконик Рус Инвестмент Холдингс» и Alti Forge Holding Sarl) права голоса на общих собраниях акционеров двух операторов завода. Одновременно ведомство потребовало применить в отношении ответчиков пакет обеспечительных мер. В их числе — запрет на распоряжение их акциями и определение основных направлений деятельности.



Также ФАС выступила против того, чтобы ответчики принимали решения о выплате дивидендов, размещении облигаций и ценных бумаг завода и т.д. Суд требования ведомства удовлетворил. В итоге акционерам «связали руки» вплоть до конца разбирательства. Сколько оно будет длиться, пока не ясно.



«Арконик Рус Инвестмент Холдингс», Alti Forge Holding Sarl и Arconic Corporation обратились в апелляционную инстанцию, пытаясь отменить обеспечительные меры. 10 марта им было отказано, пишет СО ОНЛАЙН.