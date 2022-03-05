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"Аэрофлот" публикует памятку для пассажиров отменяемых международных рейсов

5 марта 2022 23:57
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Компания приложит  максимальные усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые будут оставаться за рубежом к моменту прекращения полётов.

Российская компания "Аэрофлот" разъяснила ситуацию с отмененными рейсами за границу, опубликовав специальную памятку для пассажиров, передает m24.ru.

- можно оформить полный возврат стоимости билета;

- вернуть деньги за неиспользованный билет можно в любое время до конца года, либо можно переоформить его на другой маршрут;

- пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в обе стороны (если билетом за рубеж уже воспользовались), могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полётов;

- компания приложит  максимальные усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые будут оставаться за рубежом к моменту прекращения полётов.

 

Фото:    pixabay

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