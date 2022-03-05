"Аэрофлот" публикует памятку для пассажиров отменяемых международных рейсов

104

Российская компания "Аэрофлот" разъяснила ситуацию с отмененными рейсами за границу, опубликовав специальную памятку для пассажиров, передает m24.ru.

- можно оформить полный возврат стоимости билета;

- вернуть деньги за неиспользованный билет можно в любое время до конца года, либо можно переоформить его на другой маршрут;

- пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в обе стороны (если билетом за рубеж уже воспользовались), могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полётов;

- компания приложит максимальные усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые будут оставаться за рубежом к моменту прекращения полётов.

Фото: pixabay