С 25 по 27 августа бренд TUTTO PER TE вновь участвует в грандиозном мероприятии в сфере поддержки легкой промышленности региона – Самарский губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России».
В рамках фестиваля ждем вас на швейные мастер-классы совместно с детской студией Lekalo-kids по бантам и бантикам (возраст 6+)
25 и 26 августа
с 11:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
27 августа
с 11:00 до 13:00
Вход абсолютно свободный.
Желательна предварительная запись.
И самое главное! 27 августа в воскресенье в 13:00 приглашаем всех на дефиле модной коллекции @tuttopertte
ТК «Гудок», г.Самара, ул.Красноармейская, д.131
Ориентир внутри здания: зона «играющие трубы» напротив Читай-город
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