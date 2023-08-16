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С 25 по 27 августа бренд TUTTO PER TE вновь участвует в грандиозном мероприятии в сфере поддержки легкой промышленности региона – Самарский губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России».

В рамках фестиваля ждем вас на швейные мастер-классы совместно с детской студией Lekalo-kids по бантам и бантикам (возраст 6+)

25 и 26 августа

с 11:00 до 13:00

с 14:00 до 16:00

27 августа

с 11:00 до 13:00

Вход абсолютно свободный.

Желательна предварительная запись.

И самое главное! 27 августа в воскресенье в 13:00 приглашаем всех на дефиле модной коллекции @tuttopertte

ТК «Гудок», г.Самара, ул.Красноармейская, д.131

Ориентир внутри здания: зона «играющие трубы» напротив Читай-город

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