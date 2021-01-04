НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ В САМАРЕ, НЕ ПОСМОТРЕВ ВСЕ 55 МАГАЗИНОВ на ТОЛЬКОМЕХ!!!

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Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и разместили каталог каждого магазина в одном месте.

Это не интернет-магазин, это реальные магазины Самары с каталогом.

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Эко-шубы от 2900 руб, смотрите каталог шуб в Самаре здесь: https://samara.tolkomeh.ru/shuby

Пуховики от 900 руб.

куртки от 900 руб.

Пальто от 1800 руб.

Вы будете шокированы от цен на шубы в Самаре, где вы еще найдете такие цены?

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