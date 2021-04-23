"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"

78

22 апреля в концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVII фестиваля «Золотая маска».

Фестиваль прошел в Москве с января по апрель, объединил театры из 25 российских городов и представил 56 спектаклей, номинированных на самую престижную театральную премию, а также более двух десятков спектаклей-участников внеконкурсных программ.

Напомним, что спектакль Самарского академического театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан» был включен в перечень номинантов «Золотой маски» сразу в пяти номинациях, в том числе и как лучший балет. Причем в этой номинации Самарский театр был единственным представителем регионов. Другие номинанты – музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва), Большой театр (Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург).

Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» за костюмы в балете «Бахчисарайский фонтан» удостоена Татьяна Ногинова – известный российский художник по костюмам, лауреат «Золотой маски» 2018 года, не первый год сотрудничающая с Самарским театром оперы и балета.

«Впервые за историю театра мы получили «Золотую маску». Это счастливое событие для всего нашего коллектива – постановщиков, режиссеров, дирижеров, всех художников, артистов, цехов театра. Это заслуженный и долгожданный успех», – отметил генеральный директор театра Сергей Филиппов.

Татьяна Ногинова: «Я поздравляю Самарский театр оперы и балета. Это целиком и полностью ваша заслуга, она сделана вашими руками и вашей силой воли. Это был невозможный для вас проект, но вы его осуществили. Давайте мечтать и делать невозможное!»