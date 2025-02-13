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«ЗИМ Галерее» расскажут о культурном досуге самарцев в начале 1920-х

13 февраля 2025 09:46
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«ЗИМ Галерее» расскажут о культурном досуге самарцев в начале 1920-х

19 февраля в 19.00 в «ЗИМ Галерее» пройдет лекция «Культурный досуг и развлечения самарцев в начале 1920-х» (18+). Ее прочитает историк и социолог, один из главных российских специалистов по истории голода в Поволжье Григорий Циденков.

Несмотря на то, что Самара оказалась в самом эпицентре Гражданской войны в России, а в 1921–1923 годах во всем Поволжье разразился катастрофический голод, самарцы продолжали тянуться к прекрасному. Городские театры и цирк «Олимп» не прекращали свою работу, в Струковском саду устраивались гуляния, в кинотеатрах показывали остросюжетные фильмы с первыми красавицами кинематографа, на площади Революции на огромном полотнище ежедневно демонстрировали хронику современных событий, проходили творческие вечера, состязания хоров и спортивные соревнования.

На лекции историк Григорий Циденков расскажет, какие культурные события и развлечения были доступны самарцам в начале 1920-х. Гости «ЗИМ Галереи» услышат о дерзких самарских поэтах, бросивших вызов «имажинистской шушере» и лично Есенину, об итальянской цирковой труппе, застрявшей со слоном в 1918 году в самарском цирке, и грустном клоуне Шарфике, о бешеной популярности хора «Освобожденная женщина мордвы» из села Мордовские Липяги. А также о том, какие фильмы в то время называли «остросюжетным боевиком», как праздновали первые советские годовщины и церковные праздники, какую улицу называли самой пьяной в Поволжье после послабления «сухого закона», о скандале «Вафли Ильича», получившего союзное значение и многом другом.

19 февраля в 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

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