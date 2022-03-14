Жители региона увидят лучшие спектакли окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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Жители региона увидят лучшие спектакли окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».



15 - 23 марта 2022 года в виртуальных концертных залах областных ДК и культурных центров г. о. Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево и Сызрань пройдут дожди видеоспектаклей-победителей области окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».



От Самарской области по итогам событий в предстоящем финале: Образцовый театр кукол «Росток» Самарской Детской школы искусств № 4 (спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова, режиссер - Виктор Михайлов) ; Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр» Кинельского Городского Дома культуры (спектакль «Зима» по пьесе Е. Гришковца, режиссер – Владимир Логинов).



Финал фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта в формате онлайн-трансляции. На связи будут все регионы Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.