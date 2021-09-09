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Завершается прием заявок на Национальную молодёжную кинопремию 2021
Завершается прием заявок на Национальную молодёжную кинопремию 2021
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Завершается прием заявок на Национальную молодёжную кинопремию 2021

9 сентября 2021 13:28
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Завершается прием заявок на Национальную молодёжную кинопремию 2021

До 10 сентября 2021 года (включительно) проходит приём заявок на сайте АИС «Молодёжь России» на участие конкурсантов в Национальной молодёжной кинопремии.

В конкурсном отборе могут принять участие авторы и соавторы фильмов, являющиеся гражданами России, в возрасте от 18 до 35 лет.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

  1. «Лучший короткометражный фильм»
  2. «Лучший фильм, снятый на смартфон»
  3. «Лучший документальный фильм»
  4. «Лучший полнометражный фильм»
  5. «Лучший анимационный фильм»
  6. «Лучшее социальное кино»

Для участия в конкурсном отборе необходимо:

        1. Пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России»;
        2. Выбрать в разделе «мероприятия» «Национальную молодёжную кинопремию»;
         3. Отправить заявку в выбранной номинации, загрузить свою конкурсную работу в требуемом формате и полном объёме в анкету участника в личном кабинете.   

     Отправить на соискание премии можно игровые, короткометражные, социальные, документальные картины, а также фильмы, снятые на смартфон. Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одной конкурсной работы. Важно, чтобы она не была выдвинута на соискание Премии повторно.

Часто авторское кино молодых режиссёров нуждается в поддержке продвижения. Для начинающих творцов обычно сложно найти своего зрителя, быстро завоевать авторитет среди коллег, попасть и получить признание на крупных международных фестивалях. Кинопремия призвана стать для молодых режиссёров новой ступенью на пути в большое кино.

Главная задача Национальной молодёжной кинопремии — выявить и продвинуть молодых талантливых людей в российском кинематографе, помочь в им продвижении творчества, расширить их зрительскую аудиторию.

Призовой фонд победителям:

«Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон»

В 2022 году «Всемирный фестиваль уличного кино» предоставит 1000 локаций с охватом в 500 000 зрителей

«Лучший фильм, снятый на смартфон»

Возможность обучения в One Side Media

«Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучшее социальное кино», «Лучший анимационный фильм»

Обучение по программе «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе

«Лучший анимационный фильм»

Показ фильма гостям профильной смены лагеря «Артек», интеграция картины в работу «Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет»

«Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино»

Размещение фильма в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами

«Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Лучший документальный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее социальное кино»

Показ фильма на киномарафоне Arctic open 2022 и фестивале REC

«Лучший короткометражный фильм», «Лучший полнометражный фильм», «Лучший анимационный фильм»

Участие в конкурсной программе фестивалей 2022 года: «Сочи Фильм Фестиваль» (Сочи), «Белые Ночи Фильм Фестиваль» (Санкт – Петербург), «Феодосийский Международный Фильм Фестиваль» (Феодосия)

Теги: кино премия

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