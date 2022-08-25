Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона

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Дом офицеров Самарского гарнизона совместно с Союзом «ВИК Бессмертные гусары» и командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии приглашает всех на закрытие сезона «Летних вечеров духовой музыки».

Подходит к концу прекрасная солнечная пора, а вместе с ней второй сезон проекта «Летние вечера духовой музыки», который являет собой продолжение традиций самарского военного оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова. В течение трёх месяцев жители и гости города наслаждались любимой духовой музыкой. Военные оркестры, а их в этом году было уже 4, исполняли лучшие образцы классических произведений, вокальные и инструментальные пьесы.

26 августа 2022 года возле памятника Александрийским гусарам в 18:00 состоится завершающий концерт в рамках этого сезона. Для гостей выступит военный оркестр 15-ой гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижёра гвардии майора Вячеслава Ворушилова. Вновь прозвучат полюбившиеся композиции, вальсы, марши, танго, под звуки которых можно потанцевать и просто приятно провести вечер уходящего лета.

Помимо этого, в программу концерта включено прочтение стихов, написанных офицерами 5-го гусарского Александрийского полка. Любовь к Отечеству и верность своему долгу унисоном звучат в каждой строчке. Некоторые стихи впервые будут представлены широкой публике, а некоторые уже издавались большими тиражами. И те, и другие не оставят равнодушным никого, подарив слушателям незабываемые эмоции.

Организаторы приглашают жителей и гостей Самары на концерт!

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