Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летний житель Кинеля угнал машину, решив покататься
18-летний житель Кинеля угнал машину, решив покататься
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»
В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом
В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом
Жители Самары рассказали о своих финансовых и личных целях на 2025 год
Жители Самары рассказали о своих финансовых и личных целях на 2025 год
Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ упали почти на 30% в ноябре
Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ упали почти на 30% в ноябре
В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед
В Тольятти в подъезде десятиэтажки горел электровелосипед
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.18
-0.56
EUR 112.8
-1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре

3 декабря 2024 09:44
189
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре

7 декабря (суббота) в 17.30 в Музее Эльдара Рязанова состоится четвертая, завершающая лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» (16+). Ее тема – «Забытые новогодние комедии и их секреты» (16+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

На лекции речь пойдет о фильмах, которые ушли в тень и были преданы забвению, ярко вспыхнув лишь однажды. Поговорим о масштабном эксперименте Юрия Саакова «Новогоднее похищение» (1969, 0+), о перенесенном из театра в кино шедевре Олега Ефремова и Наума Ардашникова «Старый новый год» (1980, 0+), а также о забытой работе великой Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи» (1968, 12+), которая без преувеличения заслуживает эпитет «культовая».

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFsJEB

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
03 декабря 2024, 11:10
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
В последние несколько лет на современной арт-сцене случился «текстильный бум». Общество
175
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
29 ноября 2024, 12:08
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
1 декабря в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет экскурсия-лекция по выставке Саши Браулова «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ». Культура
659
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
28 ноября 2024, 20:13
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Планируется участие около 500 артистов и зрителей; на это мероприятие приглашены участники СВО и члены их семей. Общество
743
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
93
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
90
В этом году преобразилась третья очередь парка
3 декабря 2024  12:50
В этом году преобразилась третья очередь парка "Молодежный" в Самаре
135
В Самаре стартовала акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний»
3 декабря 2024  12:29
В Самаре стартовала акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний»
141
Вячеслав Федорищев поздравил юристов Самарской области с праздником
3 декабря 2024  10:00
Вячеслав Федорищев поздравил юристов Самарской области с праздником
168
Весь список