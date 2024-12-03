Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре

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7 декабря (суббота) в 17.30 в Музее Эльдара Рязанова состоится четвертая, завершающая лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» (16+). Ее тема – «Забытые новогодние комедии и их секреты» (16+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

На лекции речь пойдет о фильмах, которые ушли в тень и были преданы забвению, ярко вспыхнув лишь однажды. Поговорим о масштабном эксперименте Юрия Саакова «Новогоднее похищение» (1969, 0+), о перенесенном из театра в кино шедевре Олега Ефремова и Наума Ардашникова «Старый новый год» (1980, 0+), а также о забытой работе великой Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи» (1968, 12+), которая без преувеличения заслуживает эпитет «культовая».