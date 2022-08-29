За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек

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С 23 по 28 августа на 1 очереди набережной прошел масштабный фестиваль «ВолгаФест 2022». Более 50 событий: лекции, мастер-классы, паблик-токи, концерты, театральные представления, музыкальные импровизации, световые инсталляции и т.д. – за 6 дней фестиваль посетили более 200 тысяч человек. «ВолгаФест» прошёл в рамках проведения Года культурного наследия народов России.

В этом году «ВолгаФест» завершил летний сезон, тема 2022 года – «Детство». Взрослые и юные гости смогли принять участие в паблик-токах о тинейджерах, посетить сайт-специфик постановку, откопать древнего ящера Волгозавра, поучиться финансовой грамотности, очутиться в волшебном лесу, заблудиться в сказочном лабиринте, увидеть воочию героя уральского эпоса – великана Алангасара, оказаться в жилище древнего волжанина. «ВолгаФест 2022» – это не только одно из самых ярких летних событий, это настоящая волжская сказка, ода лету и жизни на Волге, но вместе с тем – предчувствие скорой встречи с теплой осенью.

«Это уже стало хорошей традицией – проводить на набережной классный и масштабный фестиваль, который ежегодно привлекает тысячи жителей и гостей города» – отметил Глава региона Дмитрий Азаров.

«Это потрясающий симбиоз самых разных видов искусств и самых разных видов деятельности всё, что происходит на «ВолгаФесте», обязательно потом где-то "аукается" и это не только арт-объекты, которые остаются в городе, но это и школа для актёров-перфомеров, участие музыкантов - где-то потом мы их встречаем. Для творческих людей это очень важная ступень их профессионального развития», – говорит о фестивале министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Напомним, 23 августа на пляже старой набережной развернулся фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Литературный музей, Третьяковка в Самаре, Музей имени Алабина, Музей Модерна, Нулевая комната – на время «ВолгаФеста» культурные институции открыли свои представительства прямо на пляже. Сказочный ковёр-самаралёт, подводное царство с прекрасной волжской нимфой, волшебный лес, Дом Волгаря ежедневно привлекали десятки тысяч посетителей.

«ВолгаФест 2022» – это много музыки. Герой нового попа «Парнишка», анонимный битмейкер Free Flow Flava, певец грусти «Тима ищет свет», ретро-романтики «Свидание» и многие другие. Каждый вечер пространство Амфитеатра наполнялось людьми – звуки музыки вкупе с плеском волжских волн создавали ту самую магию, ради которой на «ВолгаФест» едут из других городов. А самую полюбившуюся музыку можно будет найти на аудиосервисе «Звук», который собрал специальный плейлист с композициями фестиваля. Заходя по ссылке, можно установить приложение и почувствовать всю магию звука «ВолгаФеста».

По словам автора и руководителя проекта «ВолгаФест» Михаила Савченко, удалось «нащупать» ту самую тонкую грань между детством и взрослой жизнью. Концепция была выбрана верно, всё задуманное воплотилось. «Фестиваль каждый раз сильно меняется, и мы гордимся тем, что это не фестиваль «про гастроли», то есть здесь каждый раз огромное количество уникального контента, который сделан специально для фестиваля», – сказал Михаил Савченко.

Грандиозная программа Фестивального клуба, созданного совместно с генеральным партнёром фестиваля Сбером, была посвящена теме детства как научного понятия. Звучали лекции о психологии, педагогике, большой популярностью пользовались паблик-токи: обсуждения, живые дискуссии при участии самих детей. На специальных лекциях с врачом-педиатром СберЗдоровья обсуждались вопросы детского здоровья, а в фестивальные выходные проходили кинопоказы от онлайн-кинотеатра Okko.

Отдельного внимания заслуживают арт-объекты. Прямо на пляже появился интерактивный Лес-лабиринт от московского архитектурного бюро Дружба – игровое пространство для всей семьи, а полюбившиеся гостям «ВолгаФеста» художники из Ижевска («Творческая Дача») возвели гигантскую скульптуру Алангасара – героя уральского эпоса, окруженного фонтанами и волшебными зверями. Посетителей ждал Дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками. Каждый желающий мог представить себя в роли птицы, зверя и даже муравья, найти опушку, заселенную кроватями, и в финале выйти на крыльцо, за дверью которого – Волга!

Ежедневно гостей «ВолгаФеста» ждало ещё одно приключение – музыкальное путешествие прямо в лесу. Каждый желающий мог погрузиться в пространство импровизации в ностальгическом домике на дереве – вместе с Дмитрием Устиновым, композитором, диджеем, идеологом музпрограммы фестиваля Пикник «Афиши». С 22:00 гостей фестиваля ждал концерт со световой инсталляцией.

Традиционно работали маркеты: гастроэнтузиасты представили вниманию публики волжский стритфуд, а на маркете креативных предпринимателей можно было купить нестандартный самарский сувенир – от крафтовых украшений до полноценного стритвира.

Организатор «ВолгаФест 2022»: Правительство Самарской области. Генеральный партнер фестиваля: СБЕР. Партнеры фестиваля: Пегас-Агро, AKRON HOLDING.

Фото: Дильдина Светлана