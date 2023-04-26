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Юный актер из Самары онлайн прошел отборочные консультации в ГИТИС

26 апреля 2023 12:01
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Юный актер из Самары онлайн прошел отборочные консультации в ГИТИС

Подведены итоги отборочных онлайн-консультаций в ГИТИС. Для абитуриентов Поволжья они прошли 20 и 21 апреля на платформе Webinar в рамках цифрового образовательного проекта МТС «Поколение М». По результатам испытаний в следующий тур прошел Илья Ведяскин из Самары.

В онлайн-консультациях со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой приняли участие несколько сотен абитуриентов Поволжья и Юга России. Самарскую область представляли выпускники из Самары, Тольятти и Сызрани.

Перед персональными консультациями педагог провела творческую встречу с будущими актерами, рассказала, как выбирать материал для прослушиваний, проявить себя за короткое время выступления, и какие факторы могут повлиять на результаты испытаний.

«ГИТИС, как и любой творческий вуз, нуждается в талантах, и этот проект дает возможность отсмотреть больше талантливых ребят из самых удаленных регионов страны. Благодаря современным технологиям ребята могут лично встретиться с педагогом и получить информацию, которая поможет им лучше ориентироваться при поступлении и идти к своей цели», – отметила Екатерина Николаева.

На онлайн-выступление участникам отводилось 10 минут. Поступающие читали стихи, басни и фрагменты из прозы, исполняли вокальные номера. Чаще всего выбирали произведения классической литературы, но звучало и много произведений современных авторов.

По итогам творческих испытаний восемь юных актеров получили рекомендации Екатерины Николаевой для дальнейших вступительных испытаний в ГИТИС. Они смогут принять участие сразу во втором туре прослушиваний в очном формате, который пройдет летом в Москве. В число лучших вошел Илья Ведяскин из Самары.

Илье 19 лет, сейчас он заканчивает Самарское училище культуры и искусств и твердо намерен поступать в театральный вуз. Для выступления Илья выбрал прозу Кнута Гамсуна, стихотворение Владимира Маяковского и басню Лафонтена.

«О проекте «Поколения М» и ГИТИСа я узнал еще в прошлом году, следил за новостями, решил, что надо попробовать. Если честно, не думал, что прошел. Когда узнал результаты, безумно обрадовался. Для меня это удача и большая возможность – я не успел записаться на очные прослушивания в ГИТИС к мастерам, к которым хотел. Но благодаря победе в проекте «Поколения М» у меня есть шанс попасть к ним на второй тур прослушиваний», – рассказал Илья.

«Совместный проект МТС и ГИТИСа – пример того, как цифровые технологии способствуют расширению образовательных возможностей. Онлайн-формат позволил охватить более широкую аудиторию, а ребятам дал шанс проверить свои силы и получить обратную связь от педагога ведущего театрального вуза России. Я поздравляю финалиста из Самары и желаю ему успеха в следующих этапах творческих испытаний», – прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ребята, не получившие рекомендацию по итогам онлайн-консультаций, могут участвовать в конкурсе «Мастерская ГИТИС» на сайте «Поколение М», который продлится до 31 мая. Победитель конкурса также получит возможность пройти сразу на второй тур творческих испытаний и изучить «закулисье» ГИТИСа на персональной экскурсии

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