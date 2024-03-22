Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре

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На выставке «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» можно будет познакомиться с историями создания легендарных и менее известных автопортретов в истории живописи, узнать, кто из художников первым рискнул и нарисовал себя и кто считается рекордсменом в этом жанре.

В самом большом, каминном зале особняка представлены лучшие детские автопортреты из коллекции музея. В них дети и подростки решают очень важные для себя задачи – знакомятся с собой, начинают осознавать себя как личность, присваивают качества и примеряют образы и, в конечном счёте, заявляют о себе этому миру. Гости выставки смогут чуть ближе познакомиться с собой и нарисовать свой автопортрет, из этих работ будет складываться «галерея» в музейной оранжерее.

Выставка «Сохраняя память» состоит из двух частей – исторической, в которую вошли документальные фотографии о повседневности и подвиге жителей блокадного Ленинграда, и современной, в которой дети рисуют события Великой Отечественной войны.

На выставке мы расскажем, как во время блокады люди сохраняли жизнь, надежду, культурное наследие и человеческое достоинство, и как современные дети сохраняют память об этой вехе в истории нашей страны.

Выставка проходит в рамках межрегионального проекта «Новое детское передвижничество», организованного Агентством социокультурных технологий. В неё вошли работы учеников художественных школ и школы искусств Самары: ДХШ им. Г. Зингера, ДХШ № 2 и ДШИ № 6.

Выставка открыта с 25 марта до 26 мая 2024 г.

по адресу: ул. Куйбышева, 139.

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