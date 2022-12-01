Выставка художника-любителя Галины Шемяковой «Уроки левитации» открывается в Самарском художественном музее 

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2 декабря Самарский художественный музей представит выставку живописи художника-любителя Галины Шемяковой «Уроки левитации», приуроченную к 70-летнему юбилею автора.



В своих картинах Галина Шемякова сознательно не затрагивает социальные, политические и духовные темы.

Мотивы ее творчества основаны на воспоминаниях, впечатлениях, снах, фантазиях. На картине «Трофейный аккордеон» изображена слепая девушка, играющая на аккордеоне – сцена, увиденная в детстве. Сюжет картины «Уроки левитации», давшей название выставки, так же был увиден во сне.



Персонажами произведений становятся как актеры комедии дель арте (Арлекино и Пьеро), так и она сама в детстве – рыжеволосая девочка, уснувшая за пианино или они с сестрой, пускающие мыльные пузыри («Бездельницы»), а также таксы, коты, стрекозы, воздушные шары.



При всей сюрреалистичности изображенного, картины наполнены смыслом и добрым юмором. В них много «говорящих» деталей и забавных подробностей.



Творчество Галины Шемяковой напоминает путешествие Алисы в страну чудес. «Сам процесс творчества доставляет мне огромное удовольствие. Хорошо, если бы и зритель получал аналогичные ощущения», — говорит автор.

Фото: минкульт СО