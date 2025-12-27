Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники.
В Самарской области в пожаре сгорели и пострадали три единицы спецтехники
Дед Мороз из Великого Устюга начал применять в работе ИИ
Дед Мороз из Великого Устюга начал применять в работе ИИ
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
Самарцев с температурой под 40 призвали не звонить в скорую
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
Спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы

128
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы

Она объединила около 150 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея начиная с XVIII до начала XX века. 

 В числе гостей открытие экспозиции посетили министр культуры Самарской области Ирина Калягина, глава города Самары Иван Носков, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова и другие.

«Организаторы сделали выставку максимально разноплановой, поэтому каждый, кто интересуется декоративно-прикладным искусством и живописью, обязательно найдет на ней что-то свое, интересное и личное. Гостям города особенно рекомендую экспозицию Константина Головкина – художника, купца, краеведа, археолога и основателя коллекции Самарского художественного музея. Благодарю Министерство культуры Самарской области за возможность увидеть полотна великих мастеров, не выезжая из Самары. А также сотрудников Самарского художественного музея и его руководителя Аллу Шахматову – за всегда интересную программу»,
 – сказал глава города Самары Иван Носков.

 Отметим, что до конца 2025 года выставку можно посетить 27, 28 и 29 декабря. Далее свои двери Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92) откроет 2 января и будет работать в этот день с 10:00 до 18:00. По этому же графику музей будет работать с 4 по 7 января и 9 января. Полная информация, в том числе о стоимости билетов, доступна на сайте музея https://artmus.ru/.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
151
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
991
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
544
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
489
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
501
Весь список