Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы

Она объединила около 150 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекции музея начиная с XVIII до начала XX века.

В числе гостей открытие экспозиции посетили министр культуры Самарской области Ирина Калягина, глава города Самары Иван Носков, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова и другие.

«Организаторы сделали выставку максимально разноплановой, поэтому каждый, кто интересуется декоративно-прикладным искусством и живописью, обязательно найдет на ней что-то свое, интересное и личное. Гостям города особенно рекомендую экспозицию Константина Головкина – художника, купца, краеведа, археолога и основателя коллекции Самарского художественного музея. Благодарю Министерство культуры Самарской области за возможность увидеть полотна великих мастеров, не выезжая из Самары. А также сотрудников Самарского художественного музея и его руководителя Аллу Шахматову – за всегда интересную программу»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Отметим, что до конца 2025 года выставку можно посетить 27, 28 и 29 декабря. Далее свои двери Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92) откроет 2 января и будет работать в этот день с 10:00 до 18:00. По этому же графику музей будет работать с 4 по 7 января и 9 января. Полная информация, в том числе о стоимости билетов, доступна на сайте музея https://artmus.ru/.