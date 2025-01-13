Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"

Во вторник, 14 января в Студии галереи Виктория откроется отчетная выставка осеннего курса мастерской керамики «На берегу». Три месяца студенты знакомились с глиной, осваивали основные способы лепки и декорирования и каждый сделал свой проект, вдохновляясь образами речного берега.
Мы живем на берегу большой реки, для нас река не просто географическое понятие, а символ постоянства и изменений. Она течёт, меняется, но всегда остаётся собой. Так и керамика, каждая форма, фактура, блики на глазури — это отражение мгновения, улавливаемого в потоке времени.
Наблюдения за жизнью реки и стали основой для работ на осеннем курсе. На выставке можно будет увидеть разные подходы к материалу, разные формы и неожиданные концепции и связи явлений.
Открытие выставки состоится во вторник 14 января в 19-00
Адрес студии: Степана Разина, 150.
Вход свободный.
6+
С февраля 2025 года в Мастерской керамики стартует новый курс.