Выставка «Русские народные картинки Д.А. Ровинского» откроется в СОУНБ

56

27 января в 15.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Русские народные картинки Д.А. Ровинского»: бытовая и духовная жизнь русского народа с начала XVII до середины XIX века в 1780 наивных изображениях с описанием».

В экспозиции будут представлены народные лубочные картинки, собранные в 3-х томах (4-х книгах) атласа «Русские народные картинки» Дмитрия Александровича Ровинского, а также их описание в 5-ти томах. Ценнейший, великолепно изданный в 1881 году тиражом всего в 250 экземпляров атлас и пятитомное описание станут центром экспозиции «Русские народные картинки Д.А. Ровинского». Приятно осознавать, что один полный экземпляр хранится в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Собранная юристом, ученым и крупнейшим коллекционером ХIХ века Дмитрием Ровинским коллекция лубочных картинок уникальна по количеству и разнообразию составляющих ее материалов. Издание открыло удивительный пласт народного искусства, и было воспринято современниками как крупнейшее культурное событие.

«В атласе скопировано все, что могло представлять интерес для русского человека в каком бы то ни было отношении», – говорит Ровинский в предисловии к нему. Перед гостями выставки открывается возможность посмотреть на изображения героев легенд и сказок, сатирические и юмористические листы, календари и буквари, собрание карикатур на Наполеона и солдат французской армии. В уникальном многотомнике представлены коллекции картинок исторического, духовного содержания, а также бытовой тематики.

Задача выставки – ознакомить жителей Самарской области с истинно патриотическим трудом Д.А. Ровинского и лучшими образцами самобытного народного графического искусства XVIII – первой половины XIX века, нашедшего отражение в печатной картинке.

Наивный, грубоватый, экспрессивный мир лубочной картинки – это своеобразная энциклопедия, отразившая все стороны народной жизни и рассказавшая о ней особым языком рисунка, цвета, слова.

Фото: минкульт СО