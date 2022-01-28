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Выставка керамической скульптуры «От Адама до Демона» откроется в Тольяттинском краеведческом музее

28 января 2022 15:47
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На выставке будут представлены 13 скульптурных масок, выполненные из шамота.

2 февраля в 18.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки керамической скульптуры «От Адама до Демона» тольяттинского дизайнера, скульптора и художника Анатолия Каштанова.

На выставке будут представлены 13 скульптурных масок, выполненные из шамота. Шамот – это огнеупорная глина, по параметрам напоминающая камень. Вдохновляясь сценическими образами и лицами конкретных людей, скульптор придаёт форму своим оригинальным работам, отражая в твёрдой обожжённой глине человеческие лица, живые эмоции. Керамические маски позволяют увидеть путь, пройденный автором за последние 3 года. От создания символа Адама до монументального образа мятежного Демона.  

Об авторе: Анатолий Каштанов, тольяттинский дизайнер, художник, скульптор. Выпускник Тольяттинского педагогического училища. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (в настоящее время – Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица). Работал художником-конструктором на ВАЗе в Центре стиля вместе с Марком Демидовцевым. После ушёл в частный тюнинг. Сейчас занимается автодизайном. В свободное время изготавливает оригинальные скульптуры-маски.

Выставка будет работать в музее до 6 марта 2022 г.

Билеты: 80 руб.

Qr-код для посещения музея НЕ нужен. Использовать маску на территории музея - обязательно!

 

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