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Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора

14 августа 2023 13:29
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Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора

В четверг, 17 августа, в 18:00 областной музей имени Петра Алабина открывает третью выставку во дворе, организованную музеем в рамках проекта «Сохранить как…».
Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Эта выставка, созданная детьми и для детей, откроется по адресу: улица Садовая, д. 92А. В организации выставки принимали участие Кооперация детей «ЛЕС» и детский театр Юры Рычкова.
Сделанные детьми Самарской области рисунки сказочных персонажей помогли собрать сотрудники Агентства социокультурных технологий.
Выставка – игра построена на сюжетах жигулевских народных сказок, содержит помимо графических работ интерактивные зоны.
Юные посетители и родители смогут поближе познакомиться со сказочными персонажами: Шишигой, Хозяйкой Жигулей, пройти лабиринт и сразиться с Волкодиром.
Эта выставка не только рассказывает о самарских дворах и помогает познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие, но и возвращает к воспоминаниям детства и уличных игр многих из взрослых посетителей.
Приглашаются все, кто любит родную Самару, необычные выставки, атмосферу старых самарских двориков.
В проекте «Сохранить как…» Музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.
Дата открытия выставки: 17 августа 2023.
Начало: 18:00, посещение по предварительной записи по сеансам в 18, 19 и 20 часов.
Место проведения: ул. Садовая, д. 92А

Посещение - бесплатное. В день открытия требуется предварительная запись по ссылке https://muzey-imeni-alabina.timepad.ru/event/2539803/ .
В остальные дни выставку можно посетить свободно, с 16 до 19 часов. Выставка будет доступна до 30 сентября.

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Теги: Мероприятия

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