Выпускник самарской музыкальной школы стал лауреатом II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова

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В Москве подвели итоги II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова - наряду с конкурсом имени П.И. Чаковского это одно из главных музыкальных творческих состязаний мирового масштаба.

Один из его участников - выпускник Самарской детской центральной музыкальной школы Александр Князев, ныне студент ФГБОУ ВО «Центральная музыкальная школа - Академия исполнительского искусства» - стал лауреатом II премии и обладателем серебряной медали в номинации «фортепиано».

«Александр достойно показал себя в престижном конкурсе, для музыкального образования Самары это огромная гордость! Поздравляю с блестящей победой всех педагогов, которые работали и продолжают с ним работать, особенно заслуженного работника культуры Самарской области Ларису Анатольевну Илларионову, у которой занимался Саша. Отдельные поздравления родителям. Желаю еще не раз удивить своим талантом зрителей и жюри самых крупных конкурсов на уровне страны и всего мира»,

- сказал глава Самары Иван Носков.

Фото: администрация Самары