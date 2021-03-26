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30 марта в 14:00 состоится концерт Тольяттинского социально-экономического колледжа, который станет экватором фестиваля «Веснушка — 2021».

Тольяттинский социально-экономический колледж уже успел отлично зарекомендовать себя на традиционных для нашего региона фестивалях студенческого самодеятельного творчества. В 2018 году ТСЭК был награждён дипломом за лучший студенческий дебют, а в 2019 году многие номера социально-экономический колледжа стали дипломантами в рамках фестиваля «Веснушка».

Программа концерта тольяттинского социально-экономического колледжа этого года отразит красоту и проблемы Земли. Фестиваль посетят приглашённые гости Бокк Владимир, депутат Государственной думы Российской Федерации, а также Ирина Кочукина, руководитель тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области.

Фестиваль «Веснушка – 2021» – это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Студенты продемонстрируют свое мастерство в 4 направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, а также оригинальный жанр. Участниками фестиваля стали 12 городских и 8 областных ссузов, 10 из которых уже показали свои концертные программы. Показ творческих программ в рамках фестиваля завершится 5 апреля выступлением Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, передает пресс-служба СДМ.