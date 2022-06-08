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В Струковском саду пройдёт музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!"

8 июня 2022 15:37
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Фестиваль посвящён Дню России и 350-летию императора Петра I.

10 июня в Струковском саду пройдёт музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!".

В Летнем театре:
с 12.00 - концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области,
с 17.00 - концертные программы военного оркестра Самарского гарнизона и Самарского концертного духового оркестра,
с 19.00 - концерт Адмиралтейского оркестра (Санкт-Петербург).

На открытой эстраде:
в течение дня - фильмы о Петре I,
17.30 - открытая лекция историка Бориса Агузарова об истории волжского судоходства,
18.00 - открытая лекция доктора исторических наук Глеба Алексушина "Пётр I в истории России и Самары".

Фестиваль посвящён Дню России и 350-летию императора Петра I. В рамках федерального проекта "Петровские музыкальные ассамблеи".

 

Фото:  администрация Самары

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