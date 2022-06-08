10 июня в Струковском саду пройдёт музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!".
В Летнем театре:
с 12.00 - концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области,
с 17.00 - концертные программы военного оркестра Самарского гарнизона и Самарского концертного духового оркестра,
с 19.00 - концерт Адмиралтейского оркестра (Санкт-Петербург).
На открытой эстраде:
в течение дня - фильмы о Петре I,
17.30 - открытая лекция историка Бориса Агузарова об истории волжского судоходства,
18.00 - открытая лекция доктора исторических наук Глеба Алексушина "Пётр I в истории России и Самары".
Фестиваль посвящён Дню России и 350-летию императора Петра I. В рамках федерального проекта "Петровские музыкальные ассамблеи".
Фото: администрация Самары