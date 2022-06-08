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10 июня в Струковском саду пройдёт музыкально-патриотический фестиваль "Виват, Россия!".

В Летнем театре:

с 12.00 - концерт детско-юношеских духовых оркестров Самарской области,

с 17.00 - концертные программы военного оркестра Самарского гарнизона и Самарского концертного духового оркестра,

с 19.00 - концерт Адмиралтейского оркестра (Санкт-Петербург).

На открытой эстраде:

в течение дня - фильмы о Петре I,

17.30 - открытая лекция историка Бориса Агузарова об истории волжского судоходства,

18.00 - открытая лекция доктора исторических наук Глеба Алексушина "Пётр I в истории России и Самары".

Фестиваль посвящён Дню России и 350-летию императора Петра I. В рамках федерального проекта "Петровские музыкальные ассамблеи".

Фото: администрация Самары