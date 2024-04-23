В СГИКе состоится вечер фортепианной музыки «Скрябин. Несостоявшийся концерт»

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25 апреля в 19.00 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» в актовом зале Самарского государственного института культуры (улица Фрунзе, 167) пройдет концерт памяти выдающегося русского композитора-модерниста Александра Скрябина. Его произведения исполнят самарские пианисты Александр Загадкин и Николай Фефилов.

25 апреля (7 мая) 1915 года в Самаре, в зале Общественного собрания всемирно известный композитор и пианист Александр Скрябин должен был сыграть концерт из собственных произведений, но выступление не состоялось - 14 (27) апреля композитор скоропостижно скончался. В память о несостоявшемся концерте выдающегося музыканта-модерниста «ЗИМфест» организует вечер в Самарском институте культуры, посвященный фортепианному творчеству Александра Скрябина.

Место для проведения концерта выбрано не случайно: здание Самарского института культуры, являющееся памятником модернизма, расположено рядом с бывшим Общественным собранием, где в 1915 году и должен был выступать музыкант. После реконструкции по проекту Петра Щербачева в 1932 году здание бывшего «Белого дома» - сегодняшнего СГИКа - обрело ярко выраженные черты конструктивизма.

Вход на мероприятие свободный, необходима регистрация по ссылке (количество мест ограничено) https://zim-galereya.timepad.ru/event/2861423/

В программе:

Этюд до-диез минор, соч.2, № 1;

Соната № 3 фа-диез минор, соч.23, I. Allegro drammatico («Свободная и дикая душа бросается со страстью в пучину страданий и борьбы»);

Прелюдия и Ноктюрн для левой руки, соч.9;

Этюд ре-диез минор для фортепиано, соч.8, № 12;

Прелюдии соч.11: № 1 до мажор, № 2 ля минор, № 5 ре мажор, № 10 до-диез минор;

Соната № 4 фа-диез мажор, соч.30, I. Andante, II. Prestissimo volando;

Соната № 9, соч.68, Moderato quasi andante — Molto meno vivo — Allegro molto — Alla marcia — Allegro — Presto — Tempo primo;

Прелюдии соч.11: №14 ми-бемоль минор, №15 ре-бемоль мажор.

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