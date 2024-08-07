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Всероссийский фестиваль «Душа баяна» приглашает музыкантов в Самару

7 августа 2024 12:32
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Всероссийский фестиваль «Душа баяна» приглашает музыкантов в Самару

При поддержке Президентского Фонда культурных инициатив со 2 по 5 сентября в Самарской области пройдет II Всероссийский фестиваль «Душа баяна».

«Душа баяна» – это уникальный по своему формату фестиваль. За 6 лет существования он получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.

Члены жюри Фестиваля – известные российские артисты, музыканты, композиторы - заслуженные деятели искусств России.

Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов
 и самородков, сохранение и развитие национальных традиций
 и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

В 2023 году фестиваль уже охватил 42 региона страны и прошел
 в пяти федеральных округах: Уральском ФО (г. Березовский), Южном ФО (г. Ростов-на-Дону), Северокавказском ФО (г. Владикавказ), Северо-Западном ФО (г. Гатчина) и Центральном ФО (г. Москва) и завершился большим гала-концертом на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В 2024 году фестиваль пройдет в трех федеральных округах: Приволжский (г.Самара), Сибирский (Алтайский край, г.Бийск), Дальневосточный (Хабаровский край, г.Хабаровск), а также в Краснодарском крае, где могут принять участие конкурсанты из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Победители фестиваля в каждом округе станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони.

Заявки от конкурсантов Самарской области принимаются до 15 августа.

Конкурсные прослушивания участников фестиваля пройдут 2-3 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова (г. Самара, ул.Шостаковича, 7), а гала-концерт состоится в Струковском саду 5 сентября в 16:00 ч.

Художественный руководитель Фестиваля Сергей Войтенко – заслуженный артист России, известный российский музыкант, композитор, певец, член комиссии по направлению культура при Государственном совете РФ.  Музыкант уверен, что возрождение и сохранение исполнительских народных традиций в нашей многонациональной стране – это первостепенная задача, которая сегодня особенно актуальна для всех, кто живёт в России.

Приглашаем СМИ к освещению в печатных и электронных изданиях ход и проведение Всероссийского фестиваля «Душа баяна» с возможностью побывать на финальных концертах фестиваля в регионах, взять интервью у участников фестиваля, художественного руководителя и членов жюри.


 Вся актуальная информация о фестивале (а также фото, видеоматериалы, конкурсы)  публикуется в социальных сетях:

https://vk.com/dushabayana

https://t.me/dushabayana
 Youtube: https://www.youtube.com/sergeyvoytenko 

Сайт фестиваля: http://dushabayana.ru/

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