Всех желающих приглашают на бесплатный концерт в Самаре

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Мероприятие (6+) посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оно состоится во вторник, 10 июня, сообщает sovainfo.ru.

Праздничная тематическая программа "Дарим хорошее настроение" пройдет в ДКЖ имени Александра Пушкина. В ней примут участие самарские лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты, творческие коллективы и работники железнодорожной отрасли. В числе исполнителей - Гелла Майорова, сводный хор коллективов "Константа" и "Магистраль", вокальная группа "Хорошие девчата", а также Елена Лобанова, Ирина Курбатова, Азамат Мустаев и другие.



Концерт состоится в Самаре, на ул. Льва Толстого, 94 в 18:30. Вход на мероприятие свободный.

Фото: pxhere.com