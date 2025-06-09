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Всех желающих приглашают на бесплатный концерт в Самаре

9 июня 2025 19:15
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Праздничная тематическая программа "Дарим хорошее настроение" пройдет в ДКЖ имени Александра Пушкина.

Мероприятие (6+) посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оно состоится во вторник, 10 июня, сообщает sovainfo.ru.

Праздничная тематическая программа "Дарим хорошее настроение" пройдет в ДКЖ имени Александра Пушкина. В ней примут участие самарские лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты, творческие коллективы и работники железнодорожной отрасли. В числе исполнителей - Гелла Майорова, сводный хор коллективов "Константа" и "Магистраль", вокальная группа "Хорошие девчата", а также Елена Лобанова, Ирина Курбатова, Азамат Мустаев и другие.

Концерт состоится в Самаре, на ул. Льва Толстого, 94 в 18:30. Вход на мероприятие свободный.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

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