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В Самарскую кирху приглашают на Пасхальные встречи

29 марта 2021 19:06
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Самарские лютеране отмечают Воскресение Господне.

1 апреля 2021 г. в 18.00 – Великий Четверг (Gründonnerstag) – воспоминания о последней Вечере Господа Нашего Иисуса Христа. 

2 апреля 2021 г. в 18.00 – Страстная Пятница (Karfreitag) – вечер в сопровождении органа и хора.

4 апреля 2021 г. в 10.00 – Светлое Христово Воскресенье (Ostersonntag) – праздничное богослужение в сопровождении органа и хора. 

Каждый год христиане всего мира с нетерпением ожидают праздник Светлого Христова Воскресения. И у каждого народа свои обычаи, связанные с этим днем, но во всех традициях основным атрибутом являются крашеные яйца и выпечка, символизирующие жизнь и ее обновление. В немецкой традиции Пасхальный заяц (Osterhase) приносит крашеные яйца и прячет их в саду, в лесу или в огороде. 

Литургия богослужения на Пасху торжественная и проводится в сопровождении органа, церковного хора и приглашенного музыкального ансамбля,  но вместе с тем богослужение проходит как семейное, т.к. в нем участвуют дети и подростки, которые представляют Пасхальную историю и поют. Группа подростков с ограничениями возможностей здоровья совместно с ребятами из лютеранской общины  объединились в экспериментальный театр «Встань и иди» (худ. рук. Елена Спирина, режиссер Сергей Андреев). Они представят истории, рассказывающие о доброте, любви и помощи ближнему.

Вход свободный

Адрес: Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары ул. Куйбышева 115/117 

 

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Комментарии

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