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Лариса Наумова рассматривает искусство как процесс восхождения к духовным основам. Она художник редкого дара, и стилистика ее произведений особая.
В Самарском областном художественном музее представят выставку Ларисы Наумовой «Встреча»
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В Самарском областном художественном музее представят выставку Ларисы Наумовой «Встреча»

11 октября 2023 17:15
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Лариса Наумова рассматривает искусство как процесс восхождения к духовным основам. Она художник редкого дара, и стилистика ее произведений особая.

12 октября Самарский областной художественный музей представит выставку члена-корреспондента РАХ Ларисы Наумовой «Встреча» из собрания Музея Актуального Реализма (г. Тольятти).

Лариса  Ивановна Наумова родилась в Симферополе. Окончила Московский полиграфический институт в 1973 году, стала участником множества российских и зарубежных выставок. В 1992 году была выбрана официальным художником от стран СНГ на Олимпийских играх в Барселоне, удостоена почетных профессиональных наград. Ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музеев Севастополя, Кемерова, Новосибирска, зарубежных коллекциях.

Лариса Наумова рассматривает искусство как процесс восхождения к духовным основам. Она художник редкого дара, и стилистика ее произведений особая. В них множество аллюзий, парадоксов и скрытых смыслов, ее картины поэтически метафоричны и содержательно глубоки.

«Пейзаж, портрет и натюрморт в моих работах слиты в одно. Для меня эти три жанра, как три пальца соединенные для молитвы» — говорит художница.

Она пишет просто, даже грубовато, но простота ее картин кажущаяся. 

В работах Наумовой всегда присутствует человек. 

Живопись Наумовой ни с чем не борется, ничто не обличает, ни к чему не взывает, она говорит с нами на языке света и добра.

Выставка продлится до 12 ноября, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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