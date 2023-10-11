В Самарском областном художественном музее представят выставку Ларисы Наумовой «Встреча»

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12 октября Самарский областной художественный музей представит выставку члена-корреспондента РАХ Ларисы Наумовой «Встреча» из собрания Музея Актуального Реализма (г. Тольятти).

Лариса Ивановна Наумова родилась в Симферополе. Окончила Московский полиграфический институт в 1973 году, стала участником множества российских и зарубежных выставок. В 1992 году была выбрана официальным художником от стран СНГ на Олимпийских играх в Барселоне, удостоена почетных профессиональных наград. Ее работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музеев Севастополя, Кемерова, Новосибирска, зарубежных коллекциях.

Лариса Наумова рассматривает искусство как процесс восхождения к духовным основам. Она художник редкого дара, и стилистика ее произведений особая. В них множество аллюзий, парадоксов и скрытых смыслов, ее картины поэтически метафоричны и содержательно глубоки.

«Пейзаж, портрет и натюрморт в моих работах слиты в одно. Для меня эти три жанра, как три пальца соединенные для молитвы» — говорит художница.

Она пишет просто, даже грубовато, но простота ее картин кажущаяся.

В работах Наумовой всегда присутствует человек.

Живопись Наумовой ни с чем не борется, ничто не обличает, ни к чему не взывает, она говорит с нами на языке света и добра.

Выставка продлится до 12 ноября, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО