В Самарском художественном музее состоится презентация каталога заслуженного художника России Вячеслава Герасимова

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Сегодня, 19 февраля в 16.00 в Самарском художественном музее состоится презентация каталога заслуженного художника России Вячеслава Дмитриевича Герасимова, приуроченного к 85-летиею со дня рождения.



Вячеслав Дмитриевич на протяжении 50 лет жил и работал в Самаре. Он является поистине уникальным для нашего региона художником – на одинаково высоком уровне владел техниками монументальной и станковой живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, графики. Им созданы известные в Самаре и области мозаики, росписи, горельефы, витражи (мозаики «Революция» и «Социалистическое строительство» на здании Дома профсоюзов, «Миры» и «Аппараты в космосе» на станции метро «Гагаринская», «Милосердие» на здании областного госпиталя для ветеранов войн, «Аэро» и «Космос» на здании Аэрокосмического университета, витражные композиции «Цветы музыкантам», «Музыка лирическая» и «Музыка патетическая» в фойе Самарской государственной филармонии» и многие другие) формирующие облик города, а также огромное количество станковых полотен – портретов, пейзажей и жанровых картин.



Издание данного каталога сделало возможным собрать воедино, систематизировать и представить зрителю максимальное количество произведений, созданных художником на протяжении всей его жизни. В каталог вошли монументальные произведения как реализованные, так и задуманные, существующие в настоящее время и не сохранившиеся, станковые и графические работы, находящиеся в многочисленных музейных и частных собраниях.

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