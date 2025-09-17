В Самарской филармонии состоится концерт «Шостакович. Ученики и современники»

124

21 сентября в Самарской филармонии в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» состоится концерт «Шостакович. Ученики и современники». 12+



В концерте примут участие камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic», дирижер – художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра «Camerata Komitas» Эрнест Алавердян (Москва), солист – лауреат международных конкурсов Владимир Родин (фортепиано, Москва).

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.



Эрнест Алавердян — художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра «Camerata Komitas», который возник под эгидой Международной творческой мастерской «Terra Musica» из молодых солистов Московской консерватории и ведущих творческих вузов столицы. В марте 2021 года кларнетист был удостоен Международной премии имени Бориса Чайковского за выдающиеся интерпретации камерно-инструментальной музыки М. Вайнберга, Б. Чайковского, В. Лютославского, А. Берга.



Владимир Родин - пианист, родился в Самаре, где начал свое профессиональное обучение, являлся обладателем специальной премии городского округа Самара для талантливой молодежи; окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, затем продолжил обучение в Московской консерватории им. П.И. Чайковского.



Программа:

I отделение:

Д. Шостакович. Камерная симфония для струнных и духовых, op. 73а

М.Вайнберг. Симфониетта № 2 для струнного оркестра и литавр, op. 74

II отделение:

Б. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром.

Фото: минкульт СО