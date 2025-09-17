Я нашел ошибку
Главные новости:
В библиотеке № 3, расположенной на ул. Стара-Загора, завершены демонтажные работы.
В Самаре продолжается капремонт двух библиотек
Принять участие в фестивале могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет.
ГУ МЧС СО приглашает принять участие в региональном этапе кoнкурса «Звезда спасения 2025»
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
18 сентября в регионе без осадков, до +23°С
Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный».
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В концерте примет участие камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic».
В Самарской филармонии состоится концерт «Шостакович. Ученики и современники»
В преддверии творческого тура в Большой театр России проект «Балеты императорского двора» будет показан на сцене Шостакович опера балет.
САТОБ представит на Новой сцене Большого театра раритетные балеты
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской филармонии состоится концерт «Шостакович. Ученики и современники»

17 сентября 2025 17:25
124
В концерте примет участие камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic».

21 сентября в Самарской филармонии в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» состоится концерт «Шостакович. Ученики и современники».  12+

В концерте примут участие камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic», дирижер – художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра «Camerata Komitas» Эрнест Алавердян (Москва), солист – лауреат международных конкурсов Владимир Родин (фортепиано, Москва).
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Эрнест Алавердян — художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра «Camerata Komitas», который возник под эгидой Международной творческой мастерской «Terra Musica» из молодых солистов Московской консерватории и ведущих творческих вузов столицы. В марте 2021 года кларнетист был удостоен Международной премии имени Бориса Чайковского за выдающиеся интерпретации камерно-инструментальной музыки М. Вайнберга, Б. Чайковского, В. Лютославского, А. Берга.

Владимир Родин - пианист, родился в Самаре, где начал свое профессиональное обучение, являлся обладателем специальной премии городского округа Самара для талантливой молодежи; окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, затем продолжил обучение в Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Программа:
I отделение:
Д. Шостакович. Камерная симфония для струнных и духовых, op. 73а
М.Вайнберг. Симфониетта № 2 для струнного оркестра и литавр, op. 74
II отделение:
Б. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный».
17 сентября 2025, 17:33
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный». Общество
75
В преддверии творческого тура в Большой театр России проект «Балеты императорского двора» будет показан на сцене Шостакович опера балет.
17 сентября 2025, 17:18
САТОБ представит на Новой сцене Большого театра раритетные балеты
В преддверии творческого тура в Большой театр России проект «Балеты императорского двора» будет показан на сцене Шостакович опера балет. Культура
99
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
17 сентября 2025, 16:58
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров. Благоустройство
159
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
256
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
213
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
405
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
349
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
445
Весь список