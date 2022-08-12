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В Самаре в очном формате пройдет Форум «Здравствуй, Россия!»

12 августа 2022 15:56
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Форум станет площадкой для познавательно-досуговых и культурно-экскурсионных мероприятий для молодых соотечественников.

С 15 по 20 августа 2022 года в Самаре в очном формате пройдет Форум «Здравствуй, Россия!». 

Форум станет площадкой для познавательно-досуговых и культурно-экскурсионных мероприятий в рамках программы культурно-образовательных поездок для молодых соотечественников. В мероприятии примут участие 43 подростка из разных стран: Финляндия, Палестина, Уганда, Румыния, Азербайджанская Республика, Киргизская Республика, Донецкая Народная Республика, Тунисская Республика, Республика Беларусь.

Проект направлен на упрочение связей соотечественников с исторической родиной, популяризацию и изучение многонациональной русской культуры, рост интереса к российской истории, литературе и искусству, знакомству с уникальными историческими и культурными объектами, формированию положительного образа России, укреплению дружбы среди молодых соотечественников.

Основной концепцией проведения Форума является: «САМАРА В 4К». В данную программу включены: Краеведение, Космос, Красоты и Культура. Молодых соотечественников ждут 4 дня с интереснейшими экскурсиями по самарской земле, познавательные семинары-лекции от уважаемых людей и специалистов разных направлений, мастер-классы: по народным и современным танцам, изготовлению талисманов, приготовлению блюд волжской кухни. Также, в программу включены разнообразные флешмобы и квизы. Познавательные беседы будут проходить под слоганом: «Я знаю, как лучше!».

В программе задействована развлекательно-познавательная игра «ЧТО? ГДЕ? КОТА? – по-самарски», где «К» - Самарский КОТ, который станет символом мероприятия. Игра включает в себя: командные и индивидуальные соревнования. Каждый день будут проходить конкурсы на внимательность, знание истории и эрудицию. При этом будет создаваться общий рейтинг, по итогам которого определятся победители.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Правительство Самарской области, Самарская региональная общественная организация «Мир Молодежи».

 

Фото:   pxhere

 

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