В поселке Чёрновский открыли «Детскую филармонию»

Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В поселке Чёрновский открыли «Детскую филармонию»

15 августа 2025 14:32
140
Детская филармония позволит максимально эффективно использовать ресурсы: новый концертный зал, богатую инструментальную базу и, самое главное, талантливых педагогов и учащихся.

На базе Детской школы искусств №1 в поселке Чёрновский, Волжского района открыли «Детскую филармонию». Это стало ярким развитием музыкально-просветительской деятельности, которую школа ведет много лет.

Детская филармония позволит максимально эффективно использовать ресурсы: новый концертный зал, богатую инструментальную базу и, самое главное, талантливых педагогов и учащихся. Необходимое новое современное оборудование для функционирования филармонии включает в себя музыкальные инструменты и техническое оборудование, которые будут обеспечивать качественное воспроизведение музыки и голоса, а также создавать атмосферу на мероприятиях.

«Классическая, народная и современная академическая музыка будут звучать здесь ярко, понятно и захватывающе. На сцену выйдут как профессиональные музыканты и коллективы, так и лучшие учащиеся и творческие коллективы школы искусств. Специальные абонементы сделают посещение концертов удобным и системным для школьных групп и семей», - рассказывает директор школы Елена Николаевна Попова.

Создание детских филармоний на базе детских школ искусств региона стало возможным благодаря региональная программа «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора региона Вячеслава Федорищева. В 2025 году детские филармонии откроются в п. Черновский, п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр и в Сергиевске.

Для обеспечения успешной реализации региональной программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы сферы культуры: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа будет продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

 

Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
147
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
153
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
262
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
274
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
239
