В поселке Чёрновский открыли «Детскую филармонию»

На базе Детской школы искусств №1 в поселке Чёрновский, Волжского района открыли «Детскую филармонию». Это стало ярким развитием музыкально-просветительской деятельности, которую школа ведет много лет.

Детская филармония позволит максимально эффективно использовать ресурсы: новый концертный зал, богатую инструментальную базу и, самое главное, талантливых педагогов и учащихся. Необходимое новое современное оборудование для функционирования филармонии включает в себя музыкальные инструменты и техническое оборудование, которые будут обеспечивать качественное воспроизведение музыки и голоса, а также создавать атмосферу на мероприятиях.

«Классическая, народная и современная академическая музыка будут звучать здесь ярко, понятно и захватывающе. На сцену выйдут как профессиональные музыканты и коллективы, так и лучшие учащиеся и творческие коллективы школы искусств. Специальные абонементы сделают посещение концертов удобным и системным для школьных групп и семей», - рассказывает директор школы Елена Николаевна Попова.



Создание детских филармоний на базе детских школ искусств региона стало возможным благодаря региональная программа «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора региона Вячеслава Федорищева. В 2025 году детские филармонии откроются в п. Черновский, п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр и в Сергиевске.



Для обеспечения успешной реализации региональной программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы сферы культуры: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа будет продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

Фото: минкульт СО