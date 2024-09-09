Впервые в Самару приедет Пермский академический Театр-Театр

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10 и 11 сентября на площадке Самарского театра драмы им. М. Горького – впервые в Самаре – пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра. Театр-обладатель множества «Золотых Масок» представит публике два спектакля – музыкальную комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» и спектакль-концерт «Вертинский».

Откроет первые в истории Театра-Театра самарские гастроли музыкальная комедия «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). Режиссёр Борис Мильграм и музыкальный руководитель Театра-Театра, дирижер, композитор Татьяна Виноградова создали свою версию спектакля по мотивам пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» и на основе музыкального переложения этой пьесы Александра Пантыкина.

Амбициозный музыкант Сергей Сергеевич руководит вокальным ансамблем «Наитие» при ДК и грезит о всемирной популярности. Решено: нужно покорять Евровидение! У Сергея Сергеевича в арсенале целых пять звёзд – пять энергичных и талантливых вокалисток. Правда, младшей из них 70 лет, а старшей – 90... Зато каждая обладает харизмой, которой невозможно сопротивляться. Осталось только написать хит, найти деньги и выбрать солистку, которой, кстати, вполне может стать и сексапильная секретарша директора ДК Роза Николаевна…

«О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» – это яркие характеры и потрясающие актерские работы, ёмкие остроумные диалоги (авторы либретто – Николай Коляда, Александр Пантыкин, Татьяна Ширяева) и живая музыка (композиторы – Александр Пантыкин, Татьяна Виноградова) в исполнении известного на всю страну квартета народных инструментов «Каравай» под руководством Олега Згогурина.

Борис Мильграм, режиссёр, художественный руководитель Театра-Театра: «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» – камерная, грустная и одновременно невероятно смешная музыкальная комедия про пять старух и нелепо-забавного Сергея Сергеевича, руководителя их вокального ансамбля. Старухи, по сути, уже прожили свою жизнь и никому не нужны, но продолжают держаться друг за друга, вместе наполнять дни какими-то творческими придумками – и так по-настоящему жить. Спектакль «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» – это настоящий музыкальный аттракцион, в котором сочетаются разные стили и приёмы, в том числе пародия и музыкальная эксцентрика. При этом он нежный, философский, трогательный и светлый».

Показ спектакля «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» состоится 10 сентября в 18:30, продолжительность 1 час 30 минут без антракта.

Вторым гастрольным проектом, представленным ТТ самарской публике, станет спектакль «Вертинский», вошедший в Long List Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска»–2022. Постановщики: режиссер – Борис Мильграм, автор пьесы – Михаил Бартенев, художник по костюмам, сценограф – Екатерина Никитина, художник по свету – Евгений Козин, музыкальный руководитель – Татьяна Виноградова, заслуженный работник культуры РФ.

«Вертинский» – лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Это музыкально-драматический спектакль-концерт про отношение человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актер Театра-Театра Альберт Макаров и профессиональный джазовый пианист Александр Колесников создадут на глазах зрителей особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых – свой театр. За полтора часа публика проживет полную счастья и боли жизнь артиста. Александра Вертинского?.. Альберта Макарова?.. Чью бы судьбу зритель ни увидел в отражениях зеркал, ему не захочется отводить глаз. Не захочется, чтобы с последним аккордом рояля этот яркий мир растворился.

Евгения Тропп: «Вертинский» – не только прекрасный концерт, а сложносочиненный спектакль. По форме – каскад блестящих номеров, а по сути – история о судьбе Артиста, не только самого Александра Николаевича Вертинского, но и актера как такового, заплутавшего меж собственных масок» (Петербуржский театральный журнал)

В спектакле-концерте прозвучит 17 песен А. Вертинского: «Желтый ангел», «Минуточка», «Кокаинетка», «Снежная колыбельная», «Пикколо Бамбино», «За кулисами», «Маленький креольчик», «В степи молдаванской», «Бал Господень», «Концерт Сарасате», «Капризная, упрямая», «Песенка о жене», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Танго, «Магнолия», «Маленькая балерина», «Я сегодня смеюсь над собой».



На сегодняшний день «Вертинский» – самый гастролирующий и «фестивальный» спектакль Театра-Театра. Со дня премьеры (она состоялась 20 ноября 2020 года) сыграно уже больше 100 показов. Спектакль-концерт принял участие в более чем 10 фестивалях («МОНОfest»-2021, «Золотая Маска»–2022, Всероссийский фестиваль русских театров «Русская сцена», фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой», Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», Международный фестиваль моноспектаклей «SOLO», Пушкинский театральный фестиваль, Международный театральный фестиваль «Театральная гавань» и др.) и побывал в более чем 20 городах (Уфа, Ижевск, Москва, Екатеринбург, Махачкала, Тюмень, Крым, Кабардинка, Геленджик, Новороссийск, Псков, Выкса и др.).

Фестивали и награды

• Диплом I степени VIII Международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest»-2021 (Пермь)

• Специальное упоминание жюри XVI фестиваля-конкурса профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса» (2021 г.) – Альберт Макаров за моноспектакль «Вертинский» (режиссёр – Борис Мильграм)

• Long List Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска»–2022



Показ спектакля-концерта «Вертинский» состоится 11 сентября в 18:30. Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.

О театре

Пермский академический Театр-Театр – это один из старейших театров Пермского края, хорошо известный в России. На его счету 16 «Золотых Масок», 82 номинации на данную театральную премию и более 170 тысяч зрителей в год. Мультижанровый репертуарный театр обладает собственным симфоническим оркестром и балетной труппой; одна из двух сцен театра оснащена уникальной механикой, не имеющей аналогов в России. Театр-Театр имеет репутацию творческой площадки, объединяющей признанных режиссеров, композиторов, сценографов, художников, хореографов и талантливых актеров.