В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова

24 сентября 2025 16:37
50
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.

Впервые в Самаре свои спектакли показывает Иркутский областной театр юного зрителя им А. Вампилова. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.

Коллектив из Иркутска приветствовала на сцене театра «СамАрт» министр культуры Самарской области Ирина Калягина:
“От лица министерства культуры Самарской области и от себя лично выражаю искреннюю благодарность Иркутскому ТЮЗу за плодотворное сотрудничество в рамках программы «Большие гастроли». Мы высоко ценим партнерство с вашим театром и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем. Уверены, что вместе мы сможем реализовать еще много интересных и значимых проектов, которые будут радовать зрителей и вносить вклад в развитие культуры”.

Открылись гастроли постановкой «Легенды седого Байкала». Режиссер, директор ТЮЗа им. А. Вампилова Виктор Токарев перед началом спектакля буквально окропил самарскую сцену водой из Байкала.

“Это наша давняя гастрольная традиция. Мы перенесли воды нашего священного озера на Балтику, Черное море, Каспий, Японское и Адриатическое море. А теперь и на Волгу, которой мы по-настоящему очарованы», - заметил режиссер. «Легенды седого Байкала» - спектакль, созданный на основе древних бурят-монгольских легенд. История любви единственной дочери Байкала красавицы Ангары и сибирского богатыря Енисея в трактовке Иркутского ТЮЗа – это масштабное полотно с мощной оригинальной живой музыкой, колоритными национальными костюмами, самобытными танцами. В зрелищном спектакле есть и колдовство, и шаманство, борьба сил природы и человека.

Гастроли Иркутского ТЮЗа продлятся в Самаре до 28 сентября. Для детей иркутяне покажут спектакли «Денискины рассказы» по Виктору Драгунскому, «Дюймовочка» по сказке Ганса Христиана Андерсена и «Конек-Горбунок» по сказке в стихах Петра Ершова. Классический репертуар ТЮЗа представит гоголевский «Ревизор» (16+) в постановке петербургского режиссера Антона Свита. Действие комедии перенесено в современную Россию, разрушена «четвертая стена», зритель здесь – соучастник действия. Закроет гастроли Иркутский ТЮЗ спектаклем по пьесе автора, чьим именем назван театр: «Сарафановы» (16+) - это версия иркутян «Старшего сына» Александра Вампилова.

Виктор Токарев и его коллектив принимали Самарский ТЮЗ в Иркутске в июне этого года. «Летом спектакли Самарского ТЮЗа на нашей сцене зрители приняли с восторгом, - рассказывает директор Иркутского театра. - Они оценили великолепную работу артистов и режиссеров всех спектаклей и просят, чтобы СамАрт приезжал к нам еще и еще. А мы, пользуясь случаем, хотим пригласить Самарский ТЮЗ на наш следующий театральный международный фестиваль «Байкальский талисман».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

