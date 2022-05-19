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Впервые в истории Студвесны в Самаре установили стелу, посвящённую 30-летию фестиваля

19 мая 2022 23:40
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По архитектурной задумке «Крылья» – это образ единого коллектива фестиваля, где собираются и встречаются вместе все поколения студенчества.

18 мая, в день открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена» установили стелу, посвящённую 30-летию фестиваля. Впервые за всю историю Студвесны архитектурно-скульптурная композиция появилась именно в том регионе, в котором 30 лет назад зародилось движение творческой молодёжи, – в Самарской области.

«Крылья – символ свободы, полёта, возможности выбора из множества открытых направлений. Такой мы и ощущаем саму атмосферу Студвесны. Теперь в Самаре есть новая интересная локация для встреч молодёжи, для интересных фото. А, может быть, именно отсюда будут уезжать делегации области на будущие фестивали, чтобы вернуться с высокими результатами. Будет здорово, если установка скульптурных композиций станет традицией, и такие точки появятся в других городах проведения национальных финалов», – сказал Председатель Российского Союза Молодёжи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

По архитектурной задумке «Крылья» – это образ единого коллектива фестиваля, где собираются и встречаются вместе все поколения студенчества: от абитуриентов до выпускников. Композиция представляет собой изображение двух пар крыльев, расположенных параллельно друг другу. Крылья – это ещё и образ, связанный с государственными символами России, что дополняет смысл архитектурно-скульптурной композиции. Авторы памятника – скульпторы Юрий и Глеб Ткаченко, архитектор Антон Белов (г.Пенза).

«Я считаю, что «Солидарность Самара Арена» будет одним из лучших мест, на фоне которого моя работа будет служить фоном для групповых снимков, для селфи, для фрагментарных снимков. Крылья – это не только про молодость, это и сила, возможности, свобода, счастье! Стела – это и про какие-то личные моменты, связанные с весной, с любовью и счастьем», – поделился скульптор Юрий Ткаченко.

Общая высота композиции – 7 метров. Фигура выполнена методом сварки из стальных прутков. Необычная скульптурная композиция уже стала настоящей Меккой для участников XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которые заложили начало новой традиции – у этого места силы можно будет эмоционально зарядиться, наполниться энергией и, конечно, получить заряд и вдохновение на новые творческие победы.

 

Фото: департамент информационной политики СО

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