Волжский русский народный хор выступил в Луганске

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В Луганске 23 сентября Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова выступил с концертной программой «Волга – русская душа».

Зрителям были представлены уникальные концертные номера, наполненные самобытностью волжской песни, красотой народного костюма и энергией русского народного танца. Вокально-хореографические постановки сопровождались живым оркестровым аккомпанементом. Русское народное искусство в исполнении Волжского хора нашло отклик у зрителей из Луганска, которые тепло и восторженно приняли выступление артистов Волжского хора, сопровождая каждый номер бурными овациями. Зрительский зал был заполнен. По завершению концерта, зрители аплодировали Волжскому хору, встав с мест!

Концертная программа состояла из ярких вокально-хореографических постановок с живым оркестровым аккомпанементом, отличающихся особым волжским колоритом. Легендарный коллектив исполнил такие знаковые концертные номера, как «Эх, Волга, Волга», «Волга – русская душа», «Самарушка», «Волжские лирические страдания» и многие другие. Среди солистов концерта – лауреаты Всероссийских и международных конкурсов.

«Это выступление важно для нашего коллектива. В сложившихся условиях, жители Луганской народной республики безусловно нуждаются в особой поддержке. Мы надеемся, что с помощью глубины и изящества русской песни, мощи и красоты народного искусства, Волжский хор сможет воодушевить и вдохновить зрителей, пришедших на этот концерт», – рассказал директор Волжского хора Виталий Натаров.

Фото: минкульт СО