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Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

5 декабря 2022 12:52
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Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

В преддверии новогодних праздников знаковые пространства города, улицы и общественные территории оформляются иллюминацией и декором для создания праздничного настроения у горожан.

Традиционно с началом зимнего сезона администрации внутригородских районов Самары объявляют конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий

К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.

Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и прилегающей территории. При создании праздничного убранства приветствуется установка световой иллюминации, в приоритете - оригинальность исполнения и композиционного решения. В рамках конкурса предусмотрено несколько номинаций.

Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе и сроках его проведения можно получить на информационных ресурсах администраций внутригородских районов:

http://www.zdsamara.ru/about/info/news/4454/

  • Администрация Кировского внутригородского района Самары:

https://admkir63.ru/oficial_noe_opublikovanie/art375.html

  • Администрация Красноглинского внутригородского района Самары:

https://admkrgl.ru/dlya_naseleniya/art427.html

  • Администрация Куйбышевского внутригородского района Самары:

https://www.kuibsamara.ru/news/art1568.html

  • Администрация Ленинского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/upload/iblock/3ab/Polozhenie-o-provedenii-v-2022-godu-konkursa-na-luchshee-prazdnichnoe-oformlenie-k-Novomu-godu-i-Rozhdestvu.pdf

  • Администрация Промышленного внутригородского района Самары:

https://promadm.ru/news/list/art725.html

  • Администрация Самарского внутригородского района Самары:

https://vk.com/wall-118110564_5395

  • Администрация Советского внутригородского района Самары:

sovadmsamara.ru/dlya_naseleniya/art4201.html

 

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