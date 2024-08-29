Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке «Самарский модернИЗМ»

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29 августа в 18.30 во дворе Музея модерна состоится кураторская экскурсия Армена Арутюнова по выставке «Самарский модернИЗМ», открытой в июне в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» и посвященной связи архитектурных стилей ХХ века на примере самарских зданий.

Уже завтра, на экскурсии куратор выставки расскажет, как связаны между собой постройки эпохи модерн, конструктивизм и послевоенный советский модернизм, что объединяет особняк Курлиной и Дворец бракосочетания, Новотроицкий торговый корпус и Фабрику-кухню, «Дачу со слонами» и башни экспериментального элеватора и о других параллелях. С апреля ЖК «ЗИМ Галерея» знакомит самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до музыки. Выставка «Самарский модернИЗМ» будет открыта во дворе Музея Модерна до конца сентября.

Вход свободный. Регистрация не требуется.

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