Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения

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Алисе Фрейндлих, актрисе театра и кино, народной артистке СССР и лауреату Государственной премии Российской Федерации исполнилось 88 лет. Владимир Путин поздравил артистку с днем рождения. Президент пожелал й доброго здоровья и причислил актрису к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в семье актера Бруно Фрейндлиха. Окончила Театральный институт имени А.Н. Островского. С 1983 года и по сегодняшний день Алиса Бруновна является актрисой петербургского Большого драматического театра, передает телеканал «Известия».

Фильмография Алисы Бруновны включает более 60 картин. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Сталкер». В «Служебном романе» сыграла полюбившуюся многим Людмилу Прокофьевну Калугину. Актриса талантливо изобразила метаморфозу мрачной мымры в лучезарную красавицу. За роль Калугиной Фрейндлих была названа актрисой года по итогам опроса журнала «Советский экран».

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