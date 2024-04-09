«Веснушка – 2024» отмечает экватор фестиваля!

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10 апреля в 13:00 в ДК «Заря» (ул. Проезд 9 Мая, д. 16) Самарский государственный колледж представит свою концертную программу «Всегда готов!» в рамках фестиваля «Веснушка».

Фестиваль проводится при поддержке министерства молодёжной политики Самарской области и Департамента культуры и молодёжной политики администрации городского округа Самара.

Совсем недавно Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова дал старт Лиге А, в которой представлены колледжи, получившие высокие баллы по итогам фестиваля в 2023 году. В этом ряду и студенты Самарского государственного колледжа с программой под громким названием «Всегда готов!». Зрителям обещают увлекательное семейное путешествие. Вместе с участниками концерта зал погрузится в атмосферу свободы и счастья, а именно: в атмосферу детского лагеря и детских мечт.

Фестиваль «Веснушка» объединяет студентов профессиональных образовательных организаций по всей Самарской области: 15 городских концертов и 16 концертов городского округа Самара. На данном этапе жюри в лице профессиональных режиссёров, вокалистов, актёров, хореографов и других специалистов отсмотрели и по достоинству оценили 16 концертных программ из 31 заявленной. 6 населённых пунктов, более 120 творческих номеров, более 700 заряженных на успех студентов – и это ещё не всё!

Также, экспертам фестиваля предстоит конкурсный день, где одновременно на трёх площадках участники из более 40 образовательных организаций покажут номера, не вошедшие в концертные программы ссузов.

По итогам всех творческих мероприятий жюри выберет лучшие номера, которые будут показаны на Гала-концерте фестиваля, а также получат возможность войти в состав Самарской делегации и стать участниками «Российской студенческой весны» для студентов профессиональных образовательных организаций, которая в этом году пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара».