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В Детской картинной галерее откроется выставка "Керамика. Хрупкое искусство"
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В Детской картинной галерее откроется выставка "Керамика. Хрупкое искусство"

28 октября 2022 14:08
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На выставке представлены творческие работы учащихся, выполненные в различных техниках и в разные годы.

Выставка «Керамика. Хрупкое искусство» знакомит с разными стилями и художниками, которые выбрали для своего творчества этот, с одной стороны такой обыденный, а с другой – изысканный,  материал. Начинаясь с ученических работ Детской художественной школы им. Марка Шагала (Тольятти), она продолжается произведениями куйбышевской художницы Валентины Свешниковой и авторскими куклами Ольги Бакановой.

Школа имени  Марка Шагала успешно развивается сама и развивает художественную среду Тольятти вот уже 32 года. Начавшись со студии художественной керамики, которой руководила Марина Александровна Фрейдлина, школа превратилась в учреждение дополнительного предпрофессионального художественного образования, которое гармонично сочетает академический и современный подходы в преподавании искусства, дизайна и архитектуры.

На выставке представлены творческие работы учащихся, выполненные в различных техниках и в разные годы. Здесь можно увидеть и станковые и декоративно-прикладные произведения. Но всё же основной акцент при выборе работ был сделан на керамику. Многовековая история развития и не менее интересный современный этап этого вида прикладного искусства заслуживают широкого внимания. И ученики школы с удовольствием погружаются в этот богатейший контекст и, уже через свои авторские работы, знакомят с ним зрителей.

Педагоги вместе с учениками годами оттачивают мастерство, ищут свой почерк и секрет успеха, уникальный цвет, уникальную форму. В результате этого поиска в работах «шагаловцев» гармонично сплавляется старое и новое, каноническое и модернистское.

Творческие судьбы художниц Валентины Свешниковой и Ольги Бакановой, продолжающих выставку, оказались крепко переплетены с Детской картинной галереей не на один десяток лет.

Керамика Валентины Алексеевны Свешниковой (1940-2016) из собрания Детской картинной галереи формально относится к советскому декоративно-прикладному искусству. Но стечение обстоятельств: детство и юность в Ленинграде, учёба в Ленинградском художественно-промышленном училище им. Мухиной, свободолюбивый характер и влияние мирового искусства сформировали художественный стиль этого мастера, и прекрасные незнакомки на росписях Валентины Свешниковой отсылают нас скорее к керамике Пикассо и сюжетам Марка Шагала, чем к социалистическому реализму.

Кроме собственного творчества большая часть жизни Валентины Алексеевны была отдана преподаванию. Она стояла у истоков создания мастерской керамики при Детской картинной галерее в середине 90-х годов, после чего почти двадцать лет была её руководителем и учила детей этому мастерству. И сейчас, в фондах музея, работы Валентины Алексеевны хранятся вместе с керамикой её учеников, а одна из её учениц – Ксения Колинько, стала профессиональной художницей, и руководитмастерской, передавая знания и традиции своего учителя.

Ольга Александровна Баканова, Заслуженный работник культуры РФ, руководит мастерской исторической костюмной куклы при Детской картинной галерее. Здесь, вместе со своими помощницами, Ольга Баканова создаёт коллекции, которые посвящёны разным эпохам и стилям. Головы кукол художница делает из глины и расписывает вручную, придавая каждому персонажу индивидуальный характер и настроение. Руки требуют ещё более тонкой работы, поэтому для них используется фарфор. Мастерство в работе с керамикой и текстилем, и творческую фантазию, с которыми Ольга Баканова подходит к своим «героям», можно увидеть в коллекции «Венецианский карнавал».

Выставка открыта  в Детской картинной галерее по адресу ул. Куйбышева, 139 до 11.12. 2022, сообщает пресс-служба Музея.

 

Фото:   пресс-служба Музея

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