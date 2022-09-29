В Борском районе состоялось открытие модельной библиотеки

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Вчера состоялось открытие модельной библиотеки в Борском районе.



Районная детская библиотека сегодня:

- ежегодно обслуживает более 1900 постоянных читателей;

- фонд библиотеки начитывает 14068 экземпляров литературы;

- проходит более 150 социокультурных мероприятий.



«Аксаков - центр» станет открытым, комфортным и доступным местом для семейного чтения, интеллектуального и культурного досуга для детей и их родителей.

Событийный контент библиотеки, её современные пространства, новая литература позволят привлечь в библиотеку детей и подростков, разнообразить и улучшить качество обслуживания читателей. Библиотека семейного чтения «Аксаков - центр» станет открытым, комфортным и доступным центром для юных жителей, культурным брендом села.



На модернизацию детской библиотеки из регионального бюджета было выделено 5 млн. рублей. Закуплено более 900 экземпляров современной детской художественной и отраслевой литературы, пространство оснащено современной мебелью в соответствии с разработанным дизайн-проектом и мультимедийным оборудованием, произведен комплекс художественно-оформительских и монтажных работ по созданию интерьерных комплексов и функциональных зон. В 2022 году был произведен текущий ремонт здания, в рамках национального проекта «Культура».

Фото: департамент информационной политики СО