В «Золотой фонд театральных постановок РФ» вошли три самарских спектакля

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Спектакли трех театров из Самарской области и одного из Оренбуржья вошли в «Золотой фонд театральных постановок России». Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.

В частности, в список включены балет «Раймонда» Самарского академического театра оперы и балета (режиссер — Юрий Бурлака, поставлен в 2023 году), спектакль «Три сестры» драматического театра «Грань» из Новокуйбышевска (режиссер — Денис Бокурадзе, 2023 год) и постановка «Амадеус» Самарского академического театра драмы имени Горького (режиссер — Валерий Гришко, 2004 год).

«Золотой фонд театральных постановок России» — проект к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Его задачей стало собрать лучшие спектакли России, которые отражают театральную культуру, традиционные ценности и «формируют общий культурный код страны». На попадание в список претендовали 300 постановок, из них экспертное жюри отобрало 100 спектаклей.

Авторы проекта обещают, что отобранные спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия СТД, будут широко освещаться на площадках медиапартнеров и получат памятные сертификаты. Помимо этого Союз театральных деятелей России сформирует библиотеку телеверсий постановок «Золотого фонда», пишет Коммерсантъ-Волга.