В «ЗИМ Галерее» в Самаре на День города выступит Фефа

Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Самарские физики рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
11 сентября 2025 09:59
190
13 сентября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет концерт (18+) самарской певицы Фефы в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитёва. Выступление приурочено к празднованию Дня города. Вход свободный.

Фефа – самарская исполнительница и автор песен. Ее творчество подчеркнуто жизнерадостно. В нем прослеживается трепетное отношение к слову, любовь к образному языку и интересным рифмам.

В своих песнях Фефа рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. А ее песню «Волжский вайб» называют неофициальным гимном «города-курорта».

В «ЗИМ Галерее» к поющей и играющей на гитаре Фефе присоединятся перкуссионист Иван Потанцев и бас-гитарист Павел Скитёв.

13 сентября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
340
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
786
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
409
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
266
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
358
