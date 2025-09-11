В «ЗИМ Галерее» в Самаре на День города выступит Фефа

190

13 сентября в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет концерт (18+) самарской певицы Фефы в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитёва. Выступление приурочено к празднованию Дня города. Вход свободный.

Фефа – самарская исполнительница и автор песен. Ее творчество подчеркнуто жизнерадостно. В нем прослеживается трепетное отношение к слову, любовь к образному языку и интересным рифмам.

В своих песнях Фефа рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. А ее песню «Волжский вайб» называют неофициальным гимном «города-курорта».

В «ЗИМ Галерее» к поющей и играющей на гитаре Фефе присоединятся перкуссионист Иван Потанцев и бас-гитарист Павел Скитёв.

13 сентября 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)