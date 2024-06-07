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В «ЗИМ Галерее» состоится кураторская экскурсия по выставке «Индустриальный мир Александра Родченко»

7 июня 2024 12:15
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В «ЗИМ Галерее» состоится кураторская экскурсия по выставке «Индустриальный мир Александра Родченко»

8 июня в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится кураторская экскурсия Армена Арутюнова по выставке «Индустриальный мир Александра Родченко» (12+). 

В экспозицию фотовыставки вошли больше 50 снимков 1920–1930-х, посвященных энергетике, печати и связи, производству автомобилей, работе фабрики-кухни. Индустриальный мир Родченко – это здания и механизмы, кропотливые описания производственных процессов и выразительные ритмы новой эпохи. Его экспериментальные ракурсные снимки были новаторскими. Он снимал новую архитектуру Москвы, конструктивистские работы выдающихся архитекторов Александра Веснина, Моисея Гинзбурга, Ивана Жолтовского, Константина Мельникова. Показывал сборку автомобилей на заводе АМО (будущем ЗИЛе), генераторы на московской электростанции, производство электрических лампочек, инженерные сооружения Владимира Шухова. 

Обо всем об этом и творческом пути Александра Родченко расскажет куратор проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» Армен Арутюнов. 

«ЗИМфест. Наследие модернизма» – новый проект жилого комплекса «ЗИМ Галерея», который  формирует не только новый архитектурный образ локации, но и событийную городскую повестку. Резиденты ЖК «ЗИМ Галерея» будут жить в новом культурном центре Самары, и уже сейчас всегда в эпицентре культурной жизни города. 

В «ЗИМ Галерее» также открыты выставки самарского художника Андрея Курочкина «Сны во плоти» и проект «Ароматы авангарда». 

Вход свободный. Регистрация не требуется. 

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