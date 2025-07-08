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В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей

8 июля 2025 09:25
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В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей

10 июля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Витражное искусство Самары» (12+). Ее прочитает историк архитектуры, градозащитник, куратор культурных проектов Армен Арутюнов. Вход свободный.

Расцвет витражного искусства пришелся на рубеж XIX-XX веков. В это время появились и первые примеры витражей в Самаре, украсившие здания в стиле модерн. А в эпоху модернизма 1950–1980-х произошел настоящий бум, когда монументальное искусство стали активно применять в оформлении общественных зданий, детских садов, школ и вузов, интерьеров магазинов и промышленных объектов.

На лекции гости узнают об истории дореволюционных и позднесоветских самарских витражей и их судьбе, счастливой и не очень. Многие произведения находятся на грани исчезновения или уже утрачены. Но есть и положительные примеры, такие, как отреставрированный витраж из бывшего магазина «Соната», который разместился в культурном центре «ЗИМ Галерея», а в будущем станет частью одноименного жилого комплекса – главным элементом интерьера первого этажа секции «Дом культуры».   

10 июля 19.00
Вход свободный
Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

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