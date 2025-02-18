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В «ЗИМ Галерее» расскажут о творчестве Казимира Малевича

18 февраля 2025 09:32
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В «ЗИМ Галерее» расскажут о творчестве Казимира Малевича

22 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Малевич до и после» (16+). Ее прочитает арт-критик, куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.

Все знают Казимира Малевича как автора «Черного квадрата», художника, который изобрел супрематизм. Но что было до и после этого? В начале ХХ века художник увлекался импрессионизмом, писал неопримитивистские картины, пробовал себя в кубизме и футуризме. А в последние годы жизни писал портреты в реалистической манере.

На лекции Сергей Баландин расскажет, как Малевич пришел к абстракции и что делал после нее. Гости узнают о философии художника, подробностях его биографии, и почему Малевич – это не только супрематизм.

Лекция пройдет накануне 146-летия со дня рождения Малевича.

22 февраля в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

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