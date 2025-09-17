В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе

111

19 и 20 сентября в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдут эксклюзивные показы (18+) игровых и документальных короткометражных фильмов. Программный директор фестиваля «Коник» (KONIK Film Festival) Елена Галянина представит несколько фильмов-победителей этого года, призера прошлых лет, внеконкурсную работу, а также две документальные ленты. После просмотра пройдет обсуждение картин. Вход свободный, но во второй день показов требуется предварительная регистрация.

В первый день зрители увидят фильмы, ставшие победителями Независимого фестиваля авторского игрового короткометражного кино «Коник», а также внеконкурсную работу. В программу вошли ленты с участием известных российских актеров театра и кино. В «Глубоком сосуде», например, одну из главных ролей исполняет Юрий Стоянов, а в «Продуктах напротив» – Галина Беляева.

19 сентября (пятница), начало в 18.30. Программа:

· «Зуб даю» (режиссер Сергей Анненков, 2024, 16 минут, 16+), победитель в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая операторская работа»;

· «Неизбежность» (режиссер Марина Петренко, 2024, 18 минут, 18+), победитель в номинации «Лучшая режиссерская работа»;

· «Продукты напротив» (режиссер Александр Титов, 2025, 22 минуты, 16+), победитель в номинации «Лучшая работа художника»;

· «Глубокий сосуд» (режиссер Вадим Плохотников, 2025, 11 минут, 18+), победитель в номинации «Лучший монтаж» и обладатель спецприза телеканала Shot TV;

· «Перфекционист» (режиссер Марина Петренко, 2024, 5 минут, 12+), участник внеконкурсной программы 2025 года.

Во второй день гости галереи увидят один из фильмов-победителей фестиваля «Коник» 2017 года, а также две короткометражные документальные ленты, снятые при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. В их числе – «Многогранник Бокурадзе» Елены Галяниной, посвященный Драматическому театру «Грань» в Новокуйбышевске. В презентации фильма и его обсуждении примет участие художественный руководитель театра Денис Бокурадзе.

20 сентября (суббота), начало в 17.00. Программа:

· «Последнее лето» (режиссер Алина Фадеева, 2017, 18 минут, 16+), победитель в номинации «Лучший сценарий» фестиваля «Коник» 2017 года;

· «Король бакланов» (режиссер Дарья Разумникова, 2022, 16 минут, 12+);

· «Многогранник Бокурадзе» (режиссер Елена Галянина, 2024, 26 минут, 18+).

На второй день показов требуется обязательная предварительная регистрация по ссылке:

https://zim-galereya.timepad.ru/event/3580399/