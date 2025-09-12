В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы-победители кинофестиваля «Коник»

88

19 и 20 сентября в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдут показы короткометражных фильмов. Программный директор фестиваля «Коник» (KONIK Film Festival) Елена Галянина представит нескольких победителей этого года, ленту из внеконкурсной программы, а также свою режиссерскую работу, посвященную драматическому театру «Грань».

Независимый фестиваль авторского игрового короткометражного кино «Коник» впервые прошел в московском Саду имени Баумана в 2012 году. С тех пор он ежегодно собирает зрителей для просмотра отечественных новинок короткого метра.

Организаторы фестиваля продвигают короткометражное кино как самостоятельный вид искусства и считают, что у него есть большой зрительский потенциал.

В этом году KONIK Film Festival был интегрирован в Московскую международную неделю кино. Показы проходили как под открытым небом в столичных парках, так и в кинотеатрах сети Москино. В конкурсную программу вошли 13 авторских фильмов, еще 18 картин показали вне конкурса.

Гости «ЗИМ Галереи» получат эксклюзивную возможность посмотреть фильмы из числа победителей фестиваля этого года и принять участие в обсуждении картин.

Также будет представлена программа из двух короткометражных документальных фильмов, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

Ленты представит программный директор фестиваля Елена Галянина – московский кинорежиссер родом из Новокуйбышевска. Ее работы неоднократно участвовали в престижных мировых форумах, в том числе Московском международном кинофестивале и программе Short Film Corner Каннского фестиваля.

Вход на показы короткометражек в «ЗИМ Галерее» будет свободным, но потребуется обязательная предварительная запись. Программа и ссылки для регистрации будут опубликованы в ближайшее время.

18+