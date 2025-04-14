В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства

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16 апреля в 19.00 в главном зале культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Написанному – верить!» (16+). В экспозиции представят более 80 работ самарских художников.

Команда «ЗИМ Галереи» пригласила всех активных самарских художников к участию и отобрала самые яркие, неожиданные и разнообразные работы, чтобы в полной мере продемонстрировать творческий диапазон молодого самарского художественного сообщества.

В экспозицию вошли произведения более 30 самарских авторов, работающих в разных стилях, направлениях и техниках – от живописи, графики, мозаики и керамики до цифрового коллажа и видео-арта.

Среди участников выставки как молодые начинающие художники, так и известные самарские мастера: Анастасия Бастина, Денис Бердников, Олеся Бибик, Виолетта Бочкарева, Даля Бучионите, Ксения Вороничева, Эльмира Гилаева, Яна Гончарова, Роман Захаров, Елена Кабанова, Андрей Кабачек, Ксения Кабачек, Яна Каренских, Михаил Качикаракис, Марина Кейлина, Ирина Ким, Алексей Коньков, Алсу Коуки Амри, Екатерина Коталевская, Лиза Куртова, Ирина Ланг, Максим Овчинников, Михаил Надымов, Екатерина Оленина, Наталья Прокофьева, Ольга Силантьева, Ксения Симакова, Олеся Степанова, Оксана Стогова, Елена Суровцева, Денис Тачез, Ксения Тимофеева, Яна Ткачук, Елена Чумаченко, Александр Шептунов, Екатерина Эдельман.

– Мы можем наблюдать, как художники отходят от привычной техники исполнения произведений искусства, экспериментируя с технологиями, формами, изучая взаимодействия различных медиумов в пространстве одной картины, – рассказывают организаторы. – Таким образом, особой ценностью для автора становится само сложносочиненное выстраивание художественной структуры произведения, а не только конечное высказывание.

Очень разный и неоднородный срез представленного на выставке молодого самарского искусства объединяет глубокая рефлексия авторов, тонкий диалог с миром и событиями, рассуждения о смыслах и желание экспериментировать, искать и находить новые выразительные формы в художественном языке.

Выставка будет работать до 20 апреля. Вход свободный.