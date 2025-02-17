В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Кристины Кривцовой

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21 февраля в 16.00 культурный центр «ЗИМ Галерея» совместно с Gallery 419 представят персональную выставку Кристины Кривцовой «Сон, в котором я живу» (16+). Вход свободный.

Кристина Кривцова – молодая самарская художница, выпускница Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Участвовала в выставках Союза художников России (2019-2024), Gallery 419, в социальном выставочном проекте «Невидимая Самара» (2023), проектах «Павильон» (выставка-переосмысление русского павильона на 60-й Венецианской биеннале, 2024) и «Окраина» (при поддержке фонда культурных инициатив «Благо незримое», 2024).

Выставка «Сон, в котором я живу» - это исследование мира дуальности. Художница задает безмолвный вопрос: «Чем отличается реальность от сновидения?». Автор переводит язык подсознания на язык материи при помощи света и тени в живописи, а также керамических объектов. Она придает форму и читаемый образ неуловимым чувствам. Символы и метафоры становятся ключами к разгадкам внутренних состояний: тех, что проявлены и приняты, и тех, что скрыты даже от самого автора.

Следуя по маршруту выставки «Сон, в котором я живу», зритель получает возможность познать язык, на котором говорит его бессознательное, и разгадать содержание собственных жизненных смыслов.

Открытие: 21 февраля в 16:00

Вход свободный

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)